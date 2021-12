Elezioni provinciali. Roberto Franco, ex consigliere comunale a Loano: "La sconfitta del csx conferma l'assenza di organizzazione"

"Il Natale è ormai passato e l'anno si sta concludendo. Pare utile una breve riflessione sulle elezioni provinciali, sulla vittoria di Savona, sulla sconfitta di Loano e sull'impatto della politica nel mondo del lavoro e del sindacato. La recente sconfitta del centrosinistra alle elezioni provinciali sottolinea ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, l'assenza di organizzazione". Così Roberto Franco, ex segretario della sezione loanese del Pd nonchè ex consigliere comunale di minoranza a Loano.

"Occorre fare una riflessione sui molti momenti importanti del Partito Democratico. Occorre fare una riflessione dei molti consiglieri del centrosinistra o a lui vicini, che di fatto hanno consentito la sconfitta - prosegue Franco - Il fatto che solo due consiglieri del Partito Democratico siano stati eletti in consiglio provinciale è significativo e merita attenzione e studio. Tra breve si terrà il congresso provinciale del Partito Democratico: quale occasione migliore per analizzare gli eventi politici del 2021? Meno recentemente anche a Loano ha subito una importante e significativa sconfitta, in quelle elezioni il Partito Democratico non ha neppure avuto in lista dei candidati 'targati'. Al contrario ha fatto di tutto per non candidare chi avrebbe voluto rappresentare il Partito, con giustificazioni inspiegabili e poco comprensibili".