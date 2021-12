Pesca, vice presidente Piana: "Alla Liguria la migliore performance in Italia per spesa impegnata e certificata"

Regione Liguria si distingue in Italia per maggiore performance di spesa impegnata e certificata del Dipartimento di Politiche della Pesca, così come da ultima riunione del Comitato di Sorveglianza del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).



“Il 100% di spesa impegnata e oltre il 60% di spesa certificata – ribadisce il vice presidente di Regione Liguria con delega alla Pesca Alessandro Piana – è il doveroso risultato regionale per un settore che ha sofferto più di altri della situazione pandemica, su cui il mio dipartimento si è impegnato a fondo insieme ai Fisheries Local Action Groups (FLAG) sia sul piano delle strategie di sviluppo sia su quello prioritario della sicurezza del lavoro, valorizzando l’intera filiera e continuando a fare squadra per fronteggiare le difficoltà. Il costante scambio di idee e la vitalità di chi ogni giorno si impegna sul territorio, hanno permesso di dare delle risposte importanti, consci che siamo solo all’inizio, tanto da impegnarci non stop anche in queste festività”.



“Questa migliore performance che vede eccellere la Liguria giunge a coronamento di un anno molto complesso – dichiara il presidente del FLAG Levante Ligure Alessandro Cavo –. Noi da ultimo abbiamo appena terminato il ripristino della banchina di protezione del centro di molluschicoltura di Lerici, strategica per il comparto. Un’opera che ha comportato un quadro economico di interventi per circa 300 mila euro dando risposte concrete alle imprese del settore, partendo dalle reali necessità e dalla riduzione dei rischi sul lavoro, in particolare durante le operazioni di sbarco. Difesa della costa, funzionalità e sviluppo delle infrastrutture sono i punti principali per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura. Questa iniziativa si aggiunge ad altre che stiamo portando avanti già da qualche anno, prime fra tutte le sperimentazioni scientifiche volte a formulare proposte di gestione ecosostenibile delle risorse del mare.”.



“Anche noi abbiamo impegnato quasi il 30% delle nostre risorse – spiega il presidente del FLAG Gruppo di Azione Costiera Il Mare delle Alpi Enrico Lupi – per il ripristino della banchina dei pescatori di Imperia Oneglia e la valorizzazione del punto di prima vendita. Passi fondamentali per attivare indubbi vantaggi all’economia del settore oltre che per un miglioramento tangibile della sicurezza sul lavoro, oggi più che mai la nostra priorità. Nel corso dell’anno abbiamo infatti realizzato percorsi formativi dedicati agli operatori ittici e lanciato anche una campagna di sensibilizzazione orientata alla sostenibilità delle risorse, per promuovere l’eccellenza del pescato ligure, la sua salubrità e genuinità”.



“Abbiamo contribuito alle politiche di investimento - dice il presidente del FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese Paolo Ripamonti – migliorando il territorio con la creazione di due info-point presso Savona e Andora che rappresenteranno veri e propri punti di aggregazione del mondo della pesca per la valorizzazione della blue economy e, nello specifico, delle sue ultime frontiere, quindi del pescaturismo ed ittiturismo. Il savonese è un epicentro importante della pesca, contando oltre 140 pescherecci, pertanto cerchiamo di raccontarlo attraverso questi spazi attrezzati adatti a show cooking e attività di promozione della pesca tradizionale e della cultura enogastronomica a tutto tondo”



“Un doveroso ringraziamento va alle Associazioni di categoria della pesca e acquacoltura Coldiretti Impresa Pesca, FedAgriPesca Liguria, Legacoop Liguria – conclude il vice presidente Piana – per l’impegno che da sempre mostrano per il settore. Ringrazio Daniela Borriello, Lara Servetti e Augusto Comes perché rappresentano partner importanti dei FLAG, capaci di farsi portavoce delle necessità degli operatori, veicolare proposte, partecipare attivamente alle strategie di sviluppo locale. Durante tutto l’arco dell’anno il loro contributo è fondamentale”.