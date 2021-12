Coronavirus, in Liguria 1.146 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Sono 1.146 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 6.807 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 17.910 antigenici rapidi), uno ogni 5,94 pari al 16,83%.

Nell'imperiese sono stati 174 i nuovi contagiati, rispetto ai 118 del savonese, i 648 di Genova e i 186 di Spezia. Su base regionale aumentano anche oggi i ricoverati. Da segnalare ben 12 decessi, anche se tra il 19 dicembre e ieri (vedi tabella nella gallery).

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.968.108 (+6.807)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.505.606 (+17.910)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 143.225 (+1.146)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 14.184 (+636)

Casi per provincia di residenza

Imperia 3.138 (+54)

Savona 2.404 (+41)

Genova 6.033 (+408)

La Spezia 2.012 (+107)

Residenti fuori regione o estero 170 (+6)

Altro o in fase di verifica 427 (+34)

Totale 14.184 (+636)

Ospedalizzati: 549 (+4); 41 (+1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 132 (+9); 8 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 104 (-10); 12 (-) in terapia intensiva

San Martino - 76 (+12); 6 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 97 (+2); 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 18 (-9); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 61 (-); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 26 (-1); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 35 (+1); 3 (+1) in terapia intensiva

*29 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 10.974 (+986)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 124.474 (+498)

Deceduti: 4.567 (+12)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.002 (-79)

Asl 2 - 1.540 (+106)

Asl 3 - 4.608 (+686)

Asl 4 - 930 (+70)

Asl 5 - 1.774 (+389)

Totale - 9.854 (+1.172)

Dati vaccinazioni 28/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.856.974

Somministrati: 2.786.128

Percentuale: 98%