Fondi ai bambini disabili, una mamma a Toti: "Perché avete bocciato l'emendamento da 5 milioni di euro?" (VIDEO)

Nei giorni scorsi, Marco Macri, coordinatore delle famiglie scese in piazza per le terapie bloccate, aveva esternato la propria incredulità per quanto accaduto in consiglio regionale durante l’approvazione del bilancio. “In Consiglio regionale in seduta di bilancio con emendamento n. 20 chiesto dalla minoranza (lista Sansa, PD. Linea condivisa, Movimento 5 stelle) chiedeva uno scostamento di bilancio di 5 milioni di euro che era il corrispettivo dovuto al CO.R.E.H per la regressione tariffaria Locatelli viale (ex responsabili alla sanità del primo governo Toti). Benché la minoranza abbia votato compatta a favore, si registra il diniego compatto della maggioranza che in barba ai diritti dei bambini con disabilità ha approvato le spese per la comunicazione del Presidente e della Regione tutta. Vorrà dire che ogni bimbo o bimba che guarderà le magliette delle squadre di calcio liguri, che guarderà Primocanale o i cartelloni afferenti alla Regione potrà dire. “Mamma, papà son pagati con i soldi con cui potevo essere curato/a”, così come prevedono la legge nazionale e le indicazioni europee”.