Carenza di medici specializzati in anestesia e rianimazione, l'Asl2 ne assume 4

Via all'assunzione di 4 dirigenti medici specializzati in anestesia e rianimazione. Ad aggiudicarsi il concorso dell'Asl2 che ha visto ammettere 11 candidati di cui 8 specializzandi, in ordine di graduatoria, i dottori Francesca Ravera, Chiara Riforgiato, Ilaria Bitetti Ilaria e Paolo Cortese.

Le sedi di prima assegnazione dei medici saranno individuate dal direttore della struttura complessa direzione medica dei Presidi Ospedaliera a copertura delle attuali esigenze aziendali, fatta salva la facoltà dell'azienda sanitaria di disporre una diversa assegnazione in base ad eventuali nuove esigenze di servizio.

A luglio infatti era stato indetto il bando per cercare di colmare le lacune presenti nell'organico causate anche, nella prima metà del 2021, dalle dimissioni rassegnate da tre specialisti e settembre dal pensionamento del direttore del 118.

Per risolvere il problema l'azienda sanitaria savonese, oltre alla procedura concorsuale attivata da Alisa per la copertura a livello regionale di 23 posti per anestesia e rianimazione, aveva comunicato di disporre di 4 deroghe ulteriori rispetto alle 10 già messe a bando, per un totale di 14 posti da ricoprire con lo scorrimento accentrato della graduatoria.

Intanto prosegue la convenzione tra l'Asl2 e l'Università di Genova che prevede inoltre, con lo scopo di perfezionare la formazione, che la Scuola di specializzazione si avvalga di ulteriori strutture extra rete. In accordo con i Direttori delle relative scuole di specializzazione dell’Università di Genova, sono stati quindi deliberati ulteriori percorsi, consentendo a nuovi medici specializzandi di prestare la loro attività nelle strutture aziendali.

In particolare, sono state avviate 7 convenzioni individuali, di cui una per la specializzazione in Radiodiagnostica e 6 per la specializzazione di Anestesia-rianimazione per medici assegnati ai due presidi ospedalieri di Savona e Pietra Ligure.