Giro d'Italia a Genova: passaggio sul Ponte San Giorgio per ricordare le vittime del Morandi?

Il Giro d'Italia, corsa a tappe di ciclismo tra le più importanti a livello mondiale, è atteso a Genova il prossimo 19 maggio. La frazione che partirà da Parma si concluderà nel capoluogo ligure e proprio qui potrebbe vivere un momento storico: il Comune genovese sta infatti lavorando assieme a Rcs (società che organizza la 'Corsa Rosa'), Aspi e autorità per far transitare la gara sul ponte San Giorgio, il viadotto eretto nella sede che fu del ponte Morandi crollato il 14 agosto 2018, come omaggio alla memoria delle 43 vittime.

Il sindaco Marco Bucci ha finora parlato di ipotesi, ma le condizioni perchè ciò si concretizzi sembrerebbero esserci tutte: in primis la rinuncia da parte degli organizzatori al passaggio sul Monte Fasce, definito troppo rischioso. A quel punto il percorso si svilupperebbe con il viadotto (percorso da ponente verso levante): l'arrivo da Nervi sull'Aurelia, poi la sopraelevata e le vie lungomare Canepa e Guido Rossa, a seguire l'ingresso al casello di Genova Aeroporto e l'uscita a Genova Ovest. In conclusione il tratto finale verso il centro, sede del traguardo di tappa.