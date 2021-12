Coronavirus: in Liguria crescono ancora i contagi e il tasso di positività, calano i ricoveri

Anche oggi numeri in netto rialzo per il Covid-19 nella nostra regione, con il picco del tasso di positività e - come unico dato positivo - il lieve calo dei ricoverati.

Sono infatti 1.634 i nuovi positivi oggi in Liguria, a fronte di 8.111 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 13.225 antigenici rapidi), uno ogni 4,96 pari al 20,14%.

Nell'imperiese sono stati 255 i nuovi contagi, rispetto ai 297 del savonese, i 748 di Genova e i 301 di Spezia. Come detto lieve calo dei ricoveri mentre si registrano quattro decessi: un uomo di 61 anni deceduto il 26 dicembre all'ospedale di Savona; un uomo di 67 anni deceduto il 27 dicembre all'ospedale di Sanremo; una donna di 91 anni deceduta il 28 dicembre all'ospedale San Martino di Genova e un uomo di 74 anni deceduto il 28 dicembre all'ospedale di La Spezia.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.976.219 (+8.111)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.518.831 (+13.225)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 144.859 (+1.634)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 14.893 (+709)

Casi per provincia di residenza

Imperia 3.193 (+55)

Savona 2.431 (+27)

Genova 6.407 (+384)

La Spezia 2.197 (+185)

Residenti fuori regione o estero 175 (+5)

Altro o in fase di verifica 490 (+63)

Totale 14.893 (+709)

Ospedalizzati: 543 (-6); 38 (-3) in terapia intensiva*

Asl 1 - 131 (-1); 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 99 (-5); 12 (-) in terapia intensiva

San Martino - 75 (-1); 5 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 94 (-3); 4 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 14 (-4); 1 (+1) in terapia intensiva

Asl 3 - 59 (-2); 3 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 31 (+5); 2 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 40 (+5); 4 (+1) in terapia intensiva

*26 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 11.608 (+634)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 125.395 (+921)

Deceduti: 4.571 (+4)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 959 (-43)

Asl 2 - 1.611 (+71)

Asl 3 - 5.062 (+454)

Asl 4 - 942 (+12)

Asl 5 - 1.883 (+109)

Totale - 10.457 (+603)

Dati vaccinazioni 29/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.856.992

Somministrati: 2.801.940

Percentuale: 98%