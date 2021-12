Savona, vetrina del birrificio Altavia in frantumi: paura in via Quarda

Probabilmente un petardo o un raudo di importanti dimensioni e la vetrina del birrificio Altavia di Via Quarda Inferiore a Savona è andata in frantumi, così come alcune bottiglie di birra, nella serata dello scorso 27 dicembre.

"Un fine anno...col botto! Purtroppo questa sera (lunedì scorso, ndr) qualche idiota ha pensato bene di distruggerci la finestra del nostro negozio di Via Quarda 2R a Savona con un petardo. Abbiamo vetri ovunque, bottiglie rotte e calcinacci in tutto il negozio. Sicuramente non era un minicicciolo - ha scritto il Birrificio dell'Altavia che era stato avvertito dalla Prefettura dell'accaduto - Domani (ieri per chi legge), con calma, faremo la conta dei danni; ci risparmiamo la conta del sangue marcio perché andrebbe fuori dai valori della norma".

Un boato quella sera avvertito dai residenti del vicolo savonese che sono scesi in strada preoccupati.

"Vi aggiorniamo appena capiamo quando riusciremo a riaprire bottega. Oltre alla rottura dei vetri del birrificio, danni anche all'agenzia assicurativa della via e imponente è stata la caduta di pezzi di soffitto e intonaco. Auguriamo agli autori del gesto di andare a...lavorare. Potremmo mandarli da tante altre parti ma forse il lavoro è l'unico luogo per capire il senso del rispetto per le persone e per le cose" concludono.