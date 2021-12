Tentata rapina e possesso di banconote false: due arresti a Ceriale

Tentata rapina e possesso di banconote false. I carabinieri della stazione di Ceriale e del NORM della compagnia di Albenga, nella serata di ieri in via Diaz, a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa della compagnia, hanno arrestato (in concorso tra loro) una donna italiana di 42 anni e un cittadino di origine nord-africana di 39 anni, irregolare sul territorio nazionale, entrambi pregiudicati.

I due una volta entrati all'interno di un negozio hanno minacciato il titolare, un cittadino bengalese di 44 anni, colpendolo con una bottiglia in vetro ed un coltello. Inoltre, hanno tentato di rapinarlo dell'incasso dandosi poi alla fuga a piedi a seguito di reazione della vittima.

I militari, prontamente intervenuti, hanno bloccato e tratto in arresto i due malviventi. A seguito della perquisizione sulla persona e presso l’abitazione, i carabinieri hanno rivenuto la bottiglia di vetro e il coltello utilizzati per la tentata rapina, nonché 29 banconote false da 50 euro che sono state poste in sequestro. La donna e l'uomo sono stati tradotti e associati presso i carceri di Genova (Marassi e Pontedecimo) a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le banconote verranno inviate al comando carabinieri anti falsificazione monetaria al fine di stabilire l’accuratezza della falsificazione e l’eventuale provenienza. "Tale rinvenimento nel corso delle festività - spiegano dall'Arma - rappresenta sicuramente motivo di attenzione per i commercianti del comprensorio cui consigliamo di verificare sempre la genuinità del contante attraverso gli strumenti tecnologici ormai a disposizione di tutti, soprattutto riguardo ai pezzi da 20 e da 50 euro. In caso di dubbi è sempre meglio contattare il 112 al fine di procedere eventualmente al sequestro e all'analisi delle banconote".