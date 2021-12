Consiglio comunale di Albenga, il consigliere Tomatis (FdI): "A reggere il numero legale è stata la minoranza"

Scintille in consiglio comunale ieri sera ad Albenga. "A reggere il numero legale per approvare le pratiche è stata la minoranza". Lo afferma Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia. Per quanto riguarda la Tari il consiglio ha votato la riduzione del 90% (fino ad oggi era del 70%) a beneficio di enti di diritto pubblico non economico e associazioni sportive dilettantistiche per le aree scoperte dove sono posizionati piccoli natanti, non cabinati e derive, usati per il diporto e la pratica sportiva, qualora venga svolta nel corso dell’anno attività di assistenza e promozione sociale debitamente documentata. "

Praticata passata grazie alla presenza del sottoscritto e di Gero Calleri della Lega", ricorda Roberto Tomatis. Tra i punti in discussione all’ordine del giorno figurava anche l’approvazione del rapporto ambientale del nuovo punto vendita della Lidl in regione Bagnoli: "Anche questo punto – dice Tomatis – è stato approvato grazie alla mia presenza e del consigliere della Lega Gero Calleri. Senza il nostro voto la pratica non sarebbe passata. Si evince che la maggioranza del sindaco Riccardo Tomatis è sofferente dopo l’uscita di Diego Distilo. Una situazione politica delicata che come gli albenganesi potranno notare resta in equilibrio solo per il ruolo dell’opposizione e questo ovviamente la dice lunga su quale strada tortuosa procede l’amministrazione comunale".

Roberto Tomatis, pur nel momento di difficoltà politico e istituzionale, ricorda comunque l’importanza della sfida per l’ospedale. "Tema caldissimo di fronte al quale dobbiamo trovare unità per difendere il nostro nosocomio. Non c’è tempo per le diatribe politiche per un argomento che va risolto per dare risposte concrete alla cittadinanza e al territorio".