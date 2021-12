"C'è una fuga di gas, mettete soldi e gioielli nel frigo": coppia di anziani derubata a Millesimo

"C'è una fuga di gas (ovviamente simulata), mettete il denaro e i preziosi nel frigo". Questa mattina una coppia di coniugi novantenni è stata derubata all'interno della propria abitazione da due uomini, uno dei malviventi indossava una finta uniforme della polizia locale, che si sono presentati a bordo di una Ford Fiesta grigia.

L'episodio è accaduto attorno alle ore 8.45 a Millesimo, in via Santuario del Deserto. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. Il bottino è stato quantificato in mille euro circa.