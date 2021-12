Albenga, politica in subbuglio con il colpo di scena di Distilo: un fine 2021 a colpi di fuochi d’artificio

“Credevamo in un progetto di amministrazione che di fatto non c’è stato. Siamo parte del popolo, e la nostra intenzione era portare all’attenzione i problemi della gente comune, ma non possiamo più accettare di non incidere su nessun provvedimento. Usciamo definitivamente, il gruppo che rappresento non fa più parte della maggioranza”. Queste, in estrema sintesi, le motivazioni del presidente del Consiglio Comunale di Albenga Diego Distilo lasciando la maggioranza giovedì sera in sede di Consiglio Comunale.

Mentre Di Stilo non rilascia commenti sulla decisione, il primo cittadino ha subito sottolineato che “il presidente del Consiglio Distilo si è allontanato da oltre un anno dalla maggioranza senza partecipare più alle attività di gestione dell'Ente. Sicuramente la nostra Amministrazione non ha mai mancato di rispetto a nessuno e abbiamo sempre ascoltato l'opinione di tutti, assessori, consiglieri e cittadini, per arrivare alle decisioni migliori possibili per Albenga, il tutto nella massima trasparenza e chiarezza. Purtroppo il Presidente del Consiglio Distilo in questi due anni e mezzo ha preso strade diverse, rimanendo, forse, vittima delle sue stesse promesse e non capendo che le cose si cambiano dall'interno, lavorando in maniera seria e concreta tenendo sempre presente il bene della Città. La nostra Amministrazione è unita, i fatti lo dimostrano e intendiamo, nei prossimi 2 anni e mezzo, fare sempre di più e sempre meglio per Albenga”.

E così, dopo il terremoto che ha scosso il tessuto politico ingauno proprio a pochi giorni dalla fine dell’anno, di cui già si erano percepite le avvisaglie, si scatenano le opinioni delle fazioni politiche locali.

Se per il coordinamento cittadino di Cambiamo “con l’allontanamento del presidente del Consiglio, che rappresenta il 10% dell’elettorato, l’attuale amministrazione comunale non è più maggioranza relativa in città – che prosegue -. All’attuale maggioranza non rimane che farsi un esame di coscienza e valutare se 'sopravvivere' per ulteriori due anni e mezzo lasciando Albenga senza alcuna scelta politica incisiva o permettere alla cittadinanza, che aveva scelto il tandem con Distilo al ballottaggio ma che oggi non esiste più, di esprimersi anticipatamente”, di diverso avviso è il circolo Pd Albenga, che stamane ha dichiarato: “l'Amministrazione di Albenga non ha bisogno di interrogarsi se andare avanti o meno, questo ruolo gli è già stato assegnato dai cittadini che al ballottaggio hanno messo una croce sul solo nome di Riccardo Tomatis come sindaco e, al primo turno, sui simboli delle tre liste collegate di centrosinistra, affidando così il mandato per amministrare la città per 5 anni”.

Non è tardata la stoccata della Lega e FI: “Finalmente, il presidente del Consiglio Diego Distilo si è reso conto di quanto questa maggioranza sia inadeguata al ruolo che è chiamata a ricoprire e ha deciso di tornare sui suoi passi uscendo dalla maggioranza, riacquisendo, si confida, un ruolo a lui più consono. Di fatto Diego Distilo si è accorto che gli impegni elettorali pattuiti da Riccardo Tomatis nel giugno 2019, all’indomani del primo turno elettorale, in cambio del suo appoggio al centro sinistra, erano ‘farlocchi’. La cattiva fede dell’allora candidato sindaco Riccardo è finalmente venuta alla luce. Tomatis, disperato per l’esito a lui sfavorevole al primo turno, si è venduto promettendo “mari e monti” al solo fine di andare a sedere sulla poltrona di primo cittadino”.

“Da parte nostra - spiegano dal circolo Pd Albenga - non ci sono state promesse, ma un accordo che prevedeva determinati punti e il riconoscimento dello stesso da ambo le parti: noi non abbiamo nulla da rimproverarci. Forse le promesse sono state fatte da Distilo, e non siamo gli unici a pensarlo”.

Come da tradizione, fuochi d’artificio per la chiusura dell’anno, ma non illumineranno i cieli ingauni a suon di botti e lampi di colore, bensì i tavoli della politica. Per il principio del nuovo anno una certezza: l’abbandono di Distilo ha provocato un maremoto che ha acceso gli animi scaturendo dibattito e perplessità. Cosa accadrà nel 2022?