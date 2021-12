Super green pass per trasporti e ristoranti all'aperto. Dal 10 gennaio scatta il lockdown per i non vaccinati

Super green pass per salire sui mezzi di trasporto pubblici, per andare in un ristorante all'aperto, in un hotel, a un matrimonio o qualsiasi altra cerimonia, fiera o congresso. E' il lockdown dei non vaccinati quello varato ieri sera dal governo che vuole limitare a tutti i costi il diffondersi della variante Omicron dopo il picco di quasi centomila casi di ieri.



Le nuove misure partiranno dal 10 gennaio e riguardano anche la capienza negli stadi e negli impianti sportivi che viene nuovamente ridotta al 50% all'aperto e al 35% al chiuso.



Per quanto riguarda la quarantena, non sarà necessaria per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid, se asintomatici. Per chi ha eseguito l'ultima vaccinazione da più di di quattro mesi - quindi con minore copertura dal contagio - la quarantena scenderebbe da 7 a 5 giorni, con tampone negativo. Per chi non è vaccinato resterebbe di 10 giorni.