Albissola, Silvestro nominato vicesindaco, Lodovisi nuovo assessore

Si è svolto lo scorso mercoledì 29 dicembre ad Albissola Marina l’ultimo consiglio Comunale dell’anno.

E’ stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 ed il Sindaco ha comunicato il nuovo assetto della Giunta albissolese.

“Finalmente dopo qualche anno torniamo ad approvare il bilancio di previsione prima della fine dell’anno. Questo ci consente di essere da subito operativi e più incisivi nell’azione amministrativa. E’ un buon bilancio, con i conti sempre in ordine, che non prevede aumenti di tasse e tariffe. Manteniamo tutti i servizi senza alcun taglio ed anzi in alcuni casi incrementiamo la dotazione economica per far fronte alle nuove esigenze. Come nostra tradizione un occhio di riguardo alla cultura ed alle manifestazioni turistiche, senza dimenticare gli interventi nel sociale ed il sostegno ai progetti delle nostre scuole. Ringrazio gli uffici comunali ed in particolare il settore finanziario per il grande lavoro svolto".

Nel corso della seduta il primo cittadino ha anche comunicato il nuovo assetto della Giunta dopo il passaggio a Savona a fianco di Marco Russo come assessore, dell'ex vicesindaco e assessore alla cultura Nicoletta Negro.

L'assessore Luigi Silvestro sarà il nuovo vice mentre, nel rispetto della parità di genere prevista dalla legge, la consigliera Antonella Lodovisi è stata nominata assessore con deleghe alla protezione civile, patrimonio comunale immobili ed impianti pubblici, nuovo polo scolastico e strumenti urbanistici attuativi.

La delega all’istruzione è stata assegnata invece all’assessore Elisa Tomaghelli.

Non sono mancate le critiche per la scelta di Silvestro come vice di Nasuti.

"Come saprete è stato nominato il nuovo vicesindaco di Albissola Marina, l'assessore Silvestro Luigi. Un assessore esterno, cosa perfettamente legale, comunque un non eletto dai cittadini - ha scritto una cittadina in redazione - Un percorso politico 'curioso' per una persona che fa della politica la sua professione. Che si sia accasato diventando un vicesindaco di una amministrazione del PD? Chi può dirlo".