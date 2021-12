Atti vandalici, abbandono rifiuti e furti: nuove telecamere per controllare il Priamar, via Valcada e via alla Strà

7 telecamere, 6 interne ed una esterna, alla Fortezza del Priamar e una nel comando della polizia locale per controllare via Valcada e via alla Strà.



Il comune di Savona ha deciso così di investire circa 20mila 500 euro per posizionare nuovi impianti, 17mila 500 nel complesso savonese e 3mila alla Rocca di Legino.



L'attuale postazione presente all'esterno del Primar è guasta da tempo e da lì la decisione di migliorare e potenziare l'impianto di videosorveglianza con lo scopo di preservare la struttura monitorandola, considerati i diversi episodi di vandalismo segnalati all'amministrazione.



6 impianti invece verranno posizionati all'interno della Fortezza viste che le telecamere esistenti sono vetuste e il comune vuole prevenire atti vandalici negli edifici presenti all'interno dell'area monumentale garantendo la sicurezza.



Per contrastare la situazione di degrado e migliorare la sicurezza nella sede di via Romagnoli della polizia locale sarà presente una telecamera per monitorare la zona delle due vie dove si registra l'abbandono di rifiuti e ingombranti e problemi di sicurezza derivati da furti in villa ed atti vandalici.

Ad oggi nel comune capoluogo sono 169 le telecamere pubbliche, con la passata amministrazione che era intervenuta per coprire le zone prima 'scoperte' o 'poco scoperte', come nel caso di via Quiliano, del lungomare Matteotti e della Darsena insieme alla sala operativa del Comando della polizia locale.