Bilancio di fine anno per la la sezione 'Borghetto S.S./Val Varatella' della Lega Salvini Premier: "Numerose iniziative politiche e benefiche"

"Nell’augurare serene feste ed un buon inizio 2022, la sezione 'Borghetto S.S./Val Varatella' della Lega Salvini Premier intende tracciare un bilancio di questo 2021 che volge al termine". Così, attraverso una nota stampa, il referente territoriale della sezione ponentina del Carroccio, Paolo Erre.

"In qualità di referente territoriale non posso fare a meno di ricordare le numerose iniziative politiche e benefiche che, anche nel corso del presente anno, sono state realizzate" ha aggiunto Erre ricordando "nel mese di maggio, in collaborazione con la Lega Giovani, la consegna di vari Saturimetri a favore della Croce Rossa e Croce Bianca di zona; la Pasqua Solidale: raccolta e donazione di Uova Pasquali ai bimbi degli Asili Nido del territorio".

Il referente territoriale ha poi evidenziato "la raccolta fondi per acquisto materiale sanitario a favore della Croce Bianca in Borghetto S.S." tenutasi a settembre e "Il gazebo per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, con distribuzione materiale informativo" iniziativa, quest'ultima, tenutasi a novembre. In occasione del Natale 2021, Erre ha sottolineato "la 2^ Colletta Alimentare con raccolta e donazione di numerosi Pacchi Alimentari c/o tutti i Comuni di competenza (Borghetto S.S., Ceriale, Toirano e Balestrino)".

"L’impegno per il territorio, che da sempre contraddistingue la Lega Salvini Premier, ha visto in questi mesi l’avvicinamento alla sezione di ulteriori amministratori locali (vedi il sindaco Stefano Saturno ed il vice sindaco Paolo Famà del Comune di Balestrino) che sempre di più si riconoscono nei nostri valori. Ciò ha permesso di elevare la sez. 'Borghetto/Val Varatella' ai vertici provinciali per numero di amministratori presenti fra le proprie fila".

"Concludo ringraziando i nostri vertici e rappresentanti (dal segretario regionale onorevole Edoardo Rixi, al referente provinciale senatore Paolo Ripamonti, all’onorevole Sara Foscolo, fino ai neo eletti consiglieri provinciali Roberto Molinaro e Alessandro Navone) sempre disponibili e prodighi di consigli, ma soprattutto, gli iscritti e simpatizzanti della Lega Salvini Premier Sezione 'Borghetto S.S./Val Varatella' quali veri protagonisti di tutto quanto siamo riusciti a fare e di quanto ancora faremo" ha infine concluso Paolo Erre.