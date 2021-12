Borgio Verezzi punta sulla valorizzazione del territorio, consigliere Porrini: "Ognuno può fare la propria parte" (VIDEO)

Borgio Verezzi all'occhio del visitatore attento e curioso appare come una mostra in evoluzione, a cielo aperto, dove lasciarsi accogliere dalla comunità. Un luogo contagiato dalla bellezza e immerso nella sua storia.

A tutto questo si aggiungono oggi colore e arte grazie al corso di decorazione ceramica realizzato dall'Unitre. " É stato un successo, pensando anche che le\i corsisti non avevano idea di come cambiassero i colori in cottura - dichiara il docente Ennio Godani sorridendo sornione - ma grazie anche al forno del ceramista Plaka si è riusciti a fare un buon lavoro ".

In primavera lo stesso docente farà realizzare alcune bozze scenografiche teatrali tratte da testi di commedie fatte a Verezzi nei vent'anni. Poi "Padelle d'arte da rubare" iniziativa inventata sempre dal Godani che fa dipingere padelle inutilizzabili e che tanto ha avuto successo in tempi pre-Covid. Tutto questo dimostra che Unitre è una delle forze trainanti per il paese e stimola anche ad altre riflessioni: amare il proprio paese è importante ed è bene dimostrarlo con i fatti.

Anna Porrini, consigliere comunale da anni impegnata per la difesa e la valorizzazione del territorio commenta: "Ognuno può fare la propria parte: rispettare gli spazi pubblici, tenere in ordine giardini e aree private, fare una adeguata manutenzione dell'esistente, non sporcare marciapiedi: i cani vanno rispettati così come i propri simili. Solo un sistema diffuso, sentito e partecipato da tutta la comunità può fare la differenza, far sentire bene chi arriva e fa vivere bene chi è residente".