Botti di Capodanno, la Polizia di Stato: "Festeggiate in sicurezza"

La nota della Polizia di Stato: "Negli ultimi due anni, nonostante le difficoltà legate alla diffusione del Covid, non manca la voglia di salutare il nuovo anno in arrivo con i tradizionali fuochi di Capodanno. Ai classici giochi pirotecnici legali e regolarmente venduti negli esercizi commerciali, si affiancano purtroppo i “botti” illegali che, oltre a non avere le regolari certificazioni, sono pericolosi per l’incolumità di chi li utilizza o di chi è vicino alla zona dell’esplosione".

"Per orientarci e fare un acquisto in sicurezza, anche se non siamo degli esperti, il primo punto di riferimento è il marchio CE. L’apposizione del sigillo garantisce che il prodotto abbia superato l’esame di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e che sia conforme al modello approvato. Oltre alla “Marcatura CE”, sui fuochi artificiali deve essere apposta una delle categorie previste dalla normativa (“F1”, “F2”, “F3”, “F4”). Si tratta di indicazioni che attestano il livello di rischio potenziale e la soglia di rumorosità dei prodotti; in base ad esse si può determinare chi può acquistare ed utilizzare i fuochi d’artificio".

"Utilizzateli sempre responsabilmente, seguendo le indicazioni riportate sulle istruzioni, lontano da luoghi affollati e mai al chiuso. Non acquistate in nessun caso “botti illegali” o di dubbia provenienza. Sono pericolosi per la vostra incolumità e per quella di chi è vicino al luogo dell’esplosione. Ricordate che i fuochi d'artificio, se non utilizzati in maniera corretta , possono essere pericolosi. Gli incidenti più gravi derivano quasi sempre dalla mancata adozione delle misure di sicurezza".

"Spesso si crede di essere coraggiosi usando i fuochi in modo spavaldo. Ma non è così. I ragazzi tra gli 11 e i 14 anni sono i più colpiti dalle esplosioni e gli organi più interessati sono mani e occhi. Molti incidenti avvengono il "giorno dopo" a causa dei botti inesplosi che si trovano per strada. Seguendo alcuni semplici consigli abbiamo quindi la possibilità di festeggiare in sicurezza l’arrivo del nuovo anno salvaguardando anche i nostri amici a quattro zampe, particolarmente sensibili ai botti".

"Ricordate infatti che il rumore provocato dai fuochi d’artificio è fonte di stress e paura per gli animali. Se in casa avete compagni a quattro zampe il consiglio è di chiudere bene le finestre e le tapparelle. Garantite loro un luogo di riparo dove possano sentirsi al sicuro. Non lasciateli soli e state loro vicino mostrandovi tranquilli e cercando di distrarli. Stasera divertitevi e festeggiate in sicurezza. Buon anno dalla Polizia di Stato" conclude la nota.

