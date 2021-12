Il luogotenente dei carabinieri Umberto Salvatico va in pensione: "Porto la Val Bormida nel cuore"

Ultimo giorno nell'Arma dei carabinieri per il luogotenente Umberto Salvatico, comandante della stazione di Diano Marina con un passato in Val Bormida.

Nato ad Albenga nel 4 gennaio 1959, il comandante Salvatico si è arruolato nei carabinieri il 17 giugno 1976. Dal 1977 al 1979 ha frequentato la scuola sottufficiali di Velletri e Firenze.

Dal 30 maggio 1979 al 23 giugno 1981 ha prestato servizio presso la compagnia di Cairo Montenotte come capo equipaggio nel nucleo radiomobile. A seguire è stato comandante della stazione di Altare fino al 30 giugno 1990. Dal 1° luglio 1990 al 9 gennaio 1997 ha ricoperto il ruolo di comandante della stazione di Carcare. L'ultima tappa valbormidese è datata 10 gennaio 1997 quando è diventato comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Cairo Montenotte, ruolo ricoperto fino al gennaio 2000.

Una carriera ricca di riconoscimenti quella del comandante Salvatico: tra le numerose medaglie al merito di lungo comando, servizio e carriera militare, figurano la croce d’Argento e la Mauriziana, l'onorificenza di Cavaliere conferita dal Presidente della Repubblica e la medaglia dal Ministero della Difesa in occasione degli eventi alluvionali dell'ottobre 2020 in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. E' stato altresì premiato nel 2009 dal Presidente della Repubblica per essersi particolarmente distinto nell'attività d'istituto nel corso del 2008.

"Dopo 45 anni nell'Arma dei carabinieri oggi è l'ultimo giorno - spiega alla nostra redazione il luogotenente Salvatico - La Val Bormida mi è rimasta nel cuore, soprattutto le persone e il loro modo di fare. Ho ancora tanti amici che ogni tanto vado a trovare".