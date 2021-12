Coronavirus, 2.420 nuovi positivi in Liguria, 5 i decessi

Sono 2.420 i nuovi positivi al covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 9.271 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 15.988 tamponi antigenici rapidi.

In provincia di Savona i nuovi casi di positività al Covid sono 483, a Genova 1.033, a Imperia 422, mentre a La Spezia 461. I casi, la cui residenza non è riconducibile in Liguria, sono 21. In tutta la regione si registrano cinque decessi. Nello specifico si tratta di un 90enne, morto lunedì scorso, e di un 96enne e un 88enne deceduti ieri. Tutti e tre erano ricoverati all'ospedale 'Borea' di Sanremo. A Savona è deceduta ieri una donna di 85 anni mentre a Sarzana un 92enne.

Tamponi processati con test molecolare: 1.993.041 (+ 9.271)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.550.171 (+15.988)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 149.060 (+2.420)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 17.491 (+1.619)

Casi per provincia di residenza

Imperia 3.389 (+178)

Savona 2.995 (+339)

Genova 7.511 (+665)

La Spezia 2.802 (+371)

Residenti fuori regione o estero 199 (+10)

Altro o in fase di verifica 594 (+55)

Totale 17.491 (+1.619)

Ospedalizzati: 529 (-13); 47 (+4) in terapia intensiva*

Asl 1 - 125 (-10); 9 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 95 (-1); 15 (+2) in terapia intensiva

San Martino - 73 (-3); 6 (-) in terapia intensiva

Galliera - 102 (+9); 6 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 13 (+1); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 61 (-1); 4 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 25 (-5); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 35 (-3); 4 (-) in terapia intensiva

*35 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 12.085 (+380)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 126.893 (+706)

Deceduti: 4.586 (+5)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 876 (-54)

Asl 2 - 1.797 (+83)

Asl 3 - 5.588 (+257)

Asl 4 - 891 (-51)

Asl 5 - 2.036 (-183)

Totale - 11.188 (+52)

Dati vaccinazioni 31/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.857.067

Somministrati: 2.827.952

Percentuale: 99%