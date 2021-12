Il Punto di Primo Intervento di Cairo chiuso definitivamente a gennaio? La notizia "lanciata" sui social, ma l'Asl 2 smentisce

Il Punto di Primo Intervento di Cairo Montenotte chiuso definitivamente? Una voce emersa nelle ultime ore sui social che ha generato ovviamente grande preoccupazione.

"Non abbiamo avuto nessuna comunicazione ufficiale - commenta il sindaco Paolo Lambertini - Mi auguro che ci pensino 10 volte prima di attuare un provvedimento del genere. Siamo stanchi di essere trattati, dal punto di vista sanitario, come la 'spazzatura' della provincia di Savona".

Tale voce è stata ripresa anche dalla minoranza cairese con un post su Facebook: "Avendo avuto notizia da fonti ospedaliere dirette e dai lavoratori che dal prossimo mese di gennaio potrebbe chiudere il Punto di Primo Intervento, chiediamo al sindaco e alla giunta se ne siano a conoscenza, se abbiano ricevuto comunicazione dalla Regione e dall'Asl e quali iniziative intendano intraprendere per opporsi a questo ennesimo impoverimento del nostro ospedale e dei servizi sanitari in Val Bormida - spiegano dal gruppo Cairo Civica Democratica - Stiamo predisponendo l'ennesima interrogazione".

"Siamo sempre più preoccupati per la sanità in Val Bormida - aggiunge Rodolfo Mirri, consigliere di opposizione a Carcare - Secondo questa voce che sta girando nelle ultime ore, il Punto di Primo Intervento verrebbe chiuso nella prima decade del mese di gennaio 2022 e sostituito da un ambulatorio medico. Se tutto ciò fosse vero, la Regione negherebbe alla Val Bormida tutti i servizi: ospedale, pronto soccorso e ambulanze".

Una soluzione però smentita da Marco Damonte Prioli, direttore generale dell'Asl 2: "Non so da dove sia venuta fuori questa cosa. Per adesso non c'è nulla di ufficiale. Nel 2022, a meno di eventi straordinari e non prevedibili, lavoreremo per attuare la delibera approvata nelle settimane scorse dalla giunta regionale che definisce l'assetto futuro dell'ospedale di Cairo Montenotte".