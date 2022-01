Plauso al Pronto Soccorso e al reparto di Neurologia del Santa Corona: “Grazie ragazzi, vi voglio bene”

Riceviamo e pubblichiamo con piacere la lettera di un lettore di Ventimiglia.

“Desidero esprimere un pubblico encomio sia per il personale del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, rapido ed efficacissimo, sia per il reparto di Neurologia, che ha brillantemente gestito il mio problema derivato da ictus, individuando con tempestività la causa cardiaca nascosta”.

“E' giusto dare merito a tutto il personale per come mi hanno accompagnato in questa tragica vicenda. A tutti loro voglio dire GRAZIE RAGAZZI, VI VOGLIO BENE”.