2.432 nuovi positivi Covid in Liguria, 128mila i guariti da inizio pandemia in regione

Sono 2.432 i nuovi positivi al covid-19 oggi in Liguria, di questi, 497 nel savonese. Il risultato fa riferimento alle ultime 24 ore ed è emerso a fronte di 8.993 tamponi molecolari, ai quali si aggiungono altri 15.477 tamponi antigenici rapidi.

Nel resto della regione si registrano anche 368 nuovi positivi nell’imperiese, 1.273 su Genova e 282 nello spezzino. In tutta la regione si segnala un solo paziente Covid deceduto nelle strutture ospedaliere. Si tratta di una donna di 67 anni, deceduta il 30 dicembre nell'ospedale di Villa Scassi di Genova.

Questo il quadro completo sulla diffusione del Covid-19 in Liguria:

Tamponi processati con test molecolare: 2.002.034 (+ 8.993)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.565.648 (+15.477)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 151.492 (+2.432)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 18.905 (+1.414)

Casi per provincia di residenza



Imperia 3.533 (+144)

Savona 2.968 (-27)

Genova 8.280 (+769)

La Spezia 2.968 (+166)



Residenti fuori regione o estero 220 (+21)

Altro o in fase di verifica 637 (+43)



Totale 18.905 (+1.414)



Ospedalizzati: 542 (+13); 48 (+1) in terapia intensiva*



Asl 1 - 127 (+2); 9 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 93 (-2); 16 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 73 (-); 7 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 103 (+1); 6 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 15 (+2); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 69 (+8); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 27 (+2); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 35 (-); 3 (-1) in terapia intensiva

*34 non vaccinati, 14 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 12.890 (+805)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 128.000 (+1.107)

Deceduti: 4.587 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 770 (-106)

Asl 2 - 1.797 (-)

Asl 3 - 5.588 (-)

Asl 4 - 891 (-)

Asl 5 - 2.139 (-103)

Totale - 11.185 (-3)



Dati vaccinazioni 1/1/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.857.067

Somministrati: 2.832.019

Percentuale: 99%

(I dati nella gallery)