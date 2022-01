Capodanno di duro lavoro per i vigili del fuoco: in fiamme il tetto di una chiesetta e alcuni cassonetti

Un nuovo anno subito impegnativo per i vigili del fuoco della provincia di Savona. Con i festeggiamenti per il Capodanno numerose chiamate sono arrivate al centralino del 112.

A Cairo Montenotte i pompieri del distaccamento locale sono intervenuti in una zona boschiva per alcune sterpaglie in fiamme. Secondo quanto riferito, il piccolo rogo sarebbe divampato per l'esplosione di un razzo di segnalazione.

A Pietra Ligure, Finale Ligure e Savona l'allarme è stato lanciato per alcuni cassonetti andati a fuoco.

Assai più complicato l'intervento nel ponente savonese in località Paravenna tra i comuni di Garlenda e Stellanello: il tetto di una chiesetta di campagna ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento.