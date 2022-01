Fiocchi rosa per le prime due nascite del 2022 in provincia di Savona

Le prime due nascite del 2022, a distanza di pochi minuti una dall'altra, si sono fatte attendere, ma hanno subito portato una grande gioia nel Nido dell’ospedale San Paolo di Savona: si chiamano Greta e Beatrice e stanno bene insieme alle loro mamme.

Fiocchi rosa, quindi, nel savonese con la nascita di Greta, di 3 kg e 260 grammi, venuta alla luce alle 10.05, e Beatrice, alle 10.13.

Con l'accorpamento della maternità al San Paolo e la chiusura del punto nascite del Santa Corona, il reparto del capoluogo ha concentrato il lavoro per tutto il bacino provinciale.

La redazione di Savonanews si congratula con i genitori delle due neonate, con ostetriche e personale medico, cogliendo nell'arrivo delle piccole Greta e Beatrice un segno di buon auspicio per un anno che segni finalmente la fine della pandemia, che ormai da due anni attanaglia il Paese e che con serenità possa rifiorire la gioia della condivisione e della convivialità.

Il gruppo Morenews e la nostra redazione, come ogni anno, propongono l'iniziativa "Il primo ciuccio lo regala il nostro quotidiano on line", per dare un messaggio di positività e speranza, dopo anni tanto complicati. Un piccolo dono alla prima nata del nuovo anno che esprime il nostro augurio per un buon 2022.

Il ciuccio come simbolo di coccola e di “nutrimento emotivo” per i piccoli, compagno nei primi anni di vita, strumento unico di consolazione nei momenti difficili e inseparabile amico.

Qualora i genitori non gradissero il ciuccio, potranno richiedere un bavaglino personalizzato. In base alle misure di sicurezza anti Covid, non ci sarà possibile consegnarlo di persona, per cui invitiamo i genitori di Greta a scriverci via email a media@morenews.it indicando il nome del figlio/a e l'indirizzo dove spedirlo.

Con la nascita di Greta e Beatrice diamo quindi il benvenuto al 2022, sperando che la meraviglia che i bambini hanno negli occhi possa portare gioia ed emozioni nei cuori di tutti.