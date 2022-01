Savona, Riccardo e Valeria cercano Argo, pitbull smarrito in Conca Verde

“Sto ancora cercando Argo... Purtroppo in questi 5 gg non siamo riusciti a trovarlo, nonostante anche oggi abbiamo avuto le segnalazioni nella zona della Chiesa della Madonna degli Angeli. Vi chiedo per favore se c'è qualcuno disposto domani (domenica 2 gennaio, ndr) ad aiutarci nelle ricerche. Noi partiamo al mattino presto, qualsiasi aiuto sarà prezioso. Contattatemi, se potete darci un aiuto”.

Così il messaggio disperato di Riccardo e Valeria affidato al gruppo Facebook “Savona è” per chiedere aiuto nella ricerca del pitbull maschio di nome Argo, di carattere docile e riconoscibile per la mancanza di un occhio, smarrito 5 giorni fa in frazione Conca Verde, Savona.

Per segnalazioni o per partecipare alle ricerche, è possibile contattare Riccardo al numero 3497815125 e Valeria al 3910911395.