Il dottor Piero Stettini va in pensione: "commiato" in spiaggia per lo psicoterapeuta e sessuologo savonese

Dopo aver ricevuto dal Ministro della Salute l’incarico di Membro del nuovo CTS (Comitato Tecnico Sanitario) nazionale lo scorso dicembre, il noto psicoterapeuta e sessuologo dottor Piero Stettini, con oltre 42 anni di attività presso l’Asl2 savonese, si congeda e va in pensione.

Protagonista della storia dei consultori familiari liguri, dove ha operato dalla fine degli anni ’70 ad oggi, ha costituito un importante punto di riferimento per migliaia di pazienti, studenti e allievi.

Autore di libri, manuali, cd-rom e articoli scientifici nelle maggiori riviste di psicologia e sessuologia italiane ed europee, ha portato il nome di Savona nei più prestigiosi consessi scientifici internazionali ricevendo numerosi riconoscimenti, rappresentando l’Italia in importanti task forces, curando Linee Guida per OMS Europa e partecipando come consulente del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità a importanti Tavoli di lavoro nazionali sulla salute sessuale e riproduttiva.

Come professore universitario, ha dedicato molte energie alla formazione psicologica del personale sanitario, con particolar riguardo agli infermieri e alla formazione post-lauream di medici e psicologi in diversi corsi di laurea, master e corsi di perfezionamento alle università di Genova, Milano-Bicocca, Pisa, Pavia, Torino e Lisbona, in alcune delle quali continuerà i suoi insegnamenti.

In Italia è stato punto di riferimento per la progettazione di interventi di educazione all’affettività e alla sessualità nelle scuole, sviluppando modelli che sono stati presi a esempio da Paesi come Francia, Svezia, Portogallo, Svizzera, dando anche il suo contributo alla stesura di diversi progetti di legge presentati in Parlamento.

Il dottor Stettini ha fondato l’Istituto di Psicoterapia e Ipnosi Clinica di Savona, l'Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento in Psicoterapia e Sessuologia (AIRIPS) che tuttora presiede, la Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica di cui è Vice-Presidente, l’Associazione Sessuologi Italiani in cui è membro del Consiglio Direttivo.

A fianco dell’intensa attività clinica, formativa e di ricerca, non ha mai smesso di coltivare la giovanile passione per l’arte, la cultura e il pianoforte in particolare, diplomandosi a pieni voti al Conservatorio Paganini di Genova e costituendo con alcuni colleghi sanitari il gruppo “Musica e Medicina”, che si è esibito in concerti di beneficenza in diverse città d’Italia.

Il suo contribuito alla crescita artistica e culturale della nostra provincia è stato significativo: ha dato vita più di dieci anni fa al NoliMusicaFestival, di cui è direttore artistico, e da molti anni è membro dei consigli direttivi dell'Orchestra Sinfonica di Savona, dell'Associazione Carla e Walter Ferrato e della Fondazione Culturale S. Antonio di Noli.

Il dottor Stettini, nel congedarsi dall’Asl2, ha salutato colleghi e amici in una animata riunione presso i Bagni Marinella di Savona dove, dopo una festosa corsa sulla spiaggia e un elettrizzante bagno invernale, ha intrattenuto i suoi ospiti con un’arguta divagazione sul tema del “Tuffo” come metafora del cambiamento e dell’ingresso in nuovi mondi.