Coronavirus: calano i contagiati ma anche i tamponi, tasso di positività al 29%, superati i 2 milioni di tamponi

Numeri in calo nel classico bollettino Covid di oggi nella nostra regione, anche se sono relativi a una minor quantità di tamponi effettuati rispetto a ieri. Cresce infatti il tasso di positività.

Sono 1.276 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.323 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 1.906 tamponi antigenici rapidi) uno ogni 3,38 pari al 29,51%.

Sono 155 i nuovi contagiati nell’imperiese, 71 del savonese, 524 di Genova e 526 di Spezia. In aumento i ricoveri su base regionale, tranne che nell’imperiese, dove sono stazionari. Quattro i decessi.

Tamponi processati con test molecolare: 2.006.357 (+4.323)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.567.554 (+1.906)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 152.757 (+1.265)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 19.732 (+827)

Casi per provincia di residenza

Imperia 3.590 (+57)

Savona 3.318 (+350)

Genova 8.546 (+266)

La Spezia 2.802 (-166)

Residenti fuori regione o estero 231 (+11)

Altro o in fase di verifica 665 (+28)

Totale 19.732 (+827)

Ospedalizzati: 557 (+15); 47 (-) in terapia intensiva*

Asl 1 - 127 (-); 8 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 96 (+3); 15 (-) in terapia intensiva

San Martino - 70 (-3); 6 (-) in terapia intensiva

Galliera - 112 (+9); 6 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 17 (+2); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 72 (+3); 6 (+2) in terapia intensiva

Asl 4 - 25 (-2); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 38 (+3); 3 (-1) in terapia intensiva

*35 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 13.302 (+412)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 128.434 (+434)

Deceduti: 4.591 (+4)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 783 (+13)

Asl 2 - 1.822 (+25)

Asl 3 - 5.676 (+88)

Asl 4 - 891 (-)

Asl 5 - 1.984 (-155)

Totale - 11.156 (+29)

Dati vaccinazioni 2/1/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.857.067

Somministrati: 2.832.963

Percentuale: 99%

