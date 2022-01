Stellanello, distrutto dalle fiamme il tetto della chiesetta di San Damiano

Un incendio improvviso è divampato tra le 2 e le 3 della notte di Capodanno distruggendo completamente il tetto in legno del porticato antistante l’ingresso della splendida chiesetta di San Damiano a Stellanello, in Val Merula.

L’allarme è stato lanciato da parte di persone che stavano ancora festeggiando l’inizio del nuovo anno e ha visto un sollecito intervento dei vigili del fuoco, che per le prime ore del mattino avevano già messo in sicurezza tutta l’area. Ma, nonostante la rapidità dei soccorsi, purtroppo il tetto in legno del porticato è andato completamente distrutto e gravi danni sono stati riportati anche dal portale di accesso. Nel rogo, è andato distrutto anche un motorino.

Sulle cause, sono in corso gli opportuni accertamenti da parte degli esperti, ma si ipotizza un petardo, che caduto accidentalmente sul tetto in legno ha originato il rogo, o l’incendio del motorino, con le fiamme che si sono propagate fino a raggiungere le parti poi devastate.

Severo il commento del primo cittadino di Stellanello a cui l’episodio ha lasciato l’amaro in bocca: “La chiesetta di San Damiano ha resistito centinaia di anni contro il tempo. Nei secoli ha ospitato persone rispettose del luogo senza subire mai danni importanti e ora è stata vittima dell’intervento di idioti. Potranno volerci settimana, ma troveremo i colpevoli”.