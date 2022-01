Alassio, Torneo di Burraco all’Hotel Toscana: per divertirsi e fare del bene

Per divertirsi, ma anche per una finalità benefica: martedì 4 gennaio alle 15, presso la sala convegni dell’Hotel Toscana ad Alassio, si terrà il Torneo di Burraco.

Un’occasione di incontro per i cittadini di Alassio, ma anche per i turisti, in sicurezza, nel rispetto di tutte le normative sanitarie anti Covid19, che vedrà alle 14.30 l’apertura delle operazioni di iscrizione e sistemazione dei tavoli da gioco, oltre al saluto dei promotori. Alle 15 l’avvio del torneo, con tre turni da quattro mani ciascuno, che si concluderà alle 17.30 con la premiazione dei vincitori.

Ai vincitori del torneo andranno i premi messi a disposizione dagli esercenti e commercianti alassini, ai quali va la gratitudine degli organizzatori.

Per prenotare la propria partecipazione si possono chiamare: Sergio al 3357421775 o Valentina al 3494602905

Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto al “Progetto solidarietà Armenia”.