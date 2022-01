Plauso al sindaco e medico dottor Tomatis, una lettrice: “Il 31 dicembre nessun pediatra disponibile ad Albenga. Ha curato la mia bambina”

Riceviamo e pubblichiamo con piacere la lettera di Silvana, una mamma di Albenga.

“Vorrei ringraziare pubblicamente il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis che ha curato la mia bambina di 4 anni. Venerdì 31 dicembre mia figlia ha iniziato a stare male, ma non era disponibile né il pediatra che la segue abitualmente, né altri pediatri in zona, neanche a pagamento. Chiamando il 118, mi è stato consigliato di portarla al Pronto Soccorso di Pietra Ligure, ma stavo cercando di evitare l’ospedale, per non esporre mia figlia a rischi legati al Covid e perché, con tutta probabilità, ci avrebbero dirottate a Savona”.

“Nell’indecisione sul da farsi, ho chiesto ad Angelo Pallaro dei Cittadini Stanchi se conosceva un pediatra o un medico che poteva aiutarmi. In brevissimo mi ha messo in comunicazione con il sindaco Riccardo Tomatis, che come noto è medico. È stato comprensivo ed estremamente disponibile. Dopo avermi chiarito che non è un pediatra, mi ha ascoltata e ha capito subito di cosa si trattava riguardo al malessere della bambina. Ha somministrato la cura giusta e mia figlia è stata meglio già nelle ore immediatamente successive. Poi, il sindaco mi ha nuovamente contattata per sapere l’evoluzione”.

“Non era affatto scontato che mi aiutasse, in una giornata prefestiva, quando nessuno era disponibile. Lui invece ci ha teso veramente la mano, dimostrando che tiene ai suoi cittadini, come sindaco e come medico. Grazie signor sindaco, grazie dottor Tomatis”.