Porter, il clochard sempre sorridente di Andora convinto dal sindaco a farsi aiutare: “Non è ammissibile che possa vivere così”

Anno nuovo, vita nuova anche per Porter: è terminata la vita all’addiaccio del cinquantenne senzatetto sempre sorridente con giaciglio sopra una panchina nel parco di Andora.

“Non è ammissibile che una persona possa continuare a vivere così, baraccato in mezzo a una piazza, al centro di Andora. Per questo, per l’ennesima volta, con l’assistente sociale e i servizi sociali del Comune abbiamo nuovamente offerto un’adeguata sistemazione che gli permetterà di avere un letto al caldo, lavarsi regolarmente, curarsi se necessario e impedire che il degrado in cui è scivolato diventi definitivo e dannoso per se stesso e per la comunità che ha cercato di aiutarlo”. Ad affermarlo sui social il sindaco di Andora Mauro Demichelis, dopo essere intervenuto personalmente per persuadere l’uomo a dare una direzione diversa alla sua vita.

“Non è stato facile convincerlo. Dopo qualche intemperanza e resistenza, ha accettato di farsi accompagnare alla Caritas, dove riceverà l'opportuna assistenza. Non sempre la tolleranza e la pietà incondizionate sono la soluzione migliore. Vista l’età non avanzata, questa persona deve provare a ricominciare. Nel rispetto delle sue scelte personali, il Parco degli Aviatori non può continuare ad essere il suo precario dormitorio”, conclude il primo cittadino della città.

Porter staziona da parecchio tempo fra parchi e panchine della località balneare, giungendo ai margini della società dopo una vita travagliata, ma di cui non si conoscono i dettagli. Un uomo riservato e pacifico che, proprio per queste sue caratteristiche, ha destato l’attenzione benevola dei cittadini andoresi che si sono adoperati nel tempo per aiutarlo, chi offrendo una coperta, chi una pizza, chi invece con la colazione.