Il 2022 di Radio Onda Ligure 101 si apre con Ugo Frascherelli, sindaco di Finale Ligure

Su Radio Onda Ligure 101 primo appuntamento del 2022 con "Sindaco in Onda", i primi cittadini del nostro territorio ospiti in studio, come sempre dalle 13 alle 14.

Oggi nello studio di Albenga ci sarà il sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli, per fare il punto sul nuovo anno: il tutto intervallato dalle canzoni scelte dal primo cittadino.