Al San Martino arriva la pillola anticovid, consegnate 1080 confezioni (FOTO e VIDEO)

Sono state consegnate stamattina presso l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova 1080 confezioni (pari ad altrettanti trattamenti) del farmaco ‘Molnupiravir” (Lagevrio), per il trattamento dei pazienti positivi al Covid-19.

Si tratta di un farmaco anti virale da assumere per via orale ogni 12 ore, per 5 giorni. Ogni trattamento prevede 1 flacone da 40 capsule (ogni capsula contiene 200 mg) e la posologia è di 800 mg (4 capsule da 200 mg).

Il farmaco è indicato per il trattamento degli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso forme severe di Covid-19. La sicurezza e l’efficacia non sono state invece stabilite nei pazienti di età inferiore a 18 anni.

La prescrizione viene effettuata solo presso il centro autorizzato dell’ospedale. Il medico di famiglia può segnalare il paziente perché considerato a rischio progressione dei sintomi Covid.

Il farmaco verrà così ripartito tra le varie aziende sanitarie della Liguria: Asl 1 140 confezioni; Asl 2 119 confezioni; Asl 3 32 confezioni; Asl 5 314 confezioni; HSM 391 confezioni; Galliera 54 confezioni. Va poi precisato che in un secondo tempo verranno trasferite dall’ospedale Policlinico San Martino ad Asl 4, 30 confezioni.