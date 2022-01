Albenga, dall'Amministrazione il plauso alla polizia locale: "Grazie, siete il nostro orgoglio"

A pochi giorni dalla conclusione della convenzione che sanciva la gestione associata dei servizi di Polizia Locale tra i comuni di Albenga, Finale Ligure e Loano, il sindaco della città delle torri Riccardo Tomatis, con l’assessore alla Sicurezza e Polizia Municipale e la Giunta al completo oggi hanno ringraziato, con la consegna di una pergamena, tutti i vigili del comando ingauno “per l’impegno e la passione profusi nell’adempimento delle mansioni a voi assegnate”, come è stato evidenziato.

“Oggi l’Amministrazione di Albenga ha voluto consegnare a ogni vigile una pergamena per esprimere il ringraziamento a tutto il comando della Polizia Locale per i risultati ottenuti nello svolgimento delle attività messe in atto nel 2021 – spiega Vannucci -. Questo non solo riguardo alla repressione e alla prevenzione nello spaccio di stupefacenti, ma anche in ogni altro settore, in particolare quello dell’ambiente e del territorio. I nostri vigili sono persone straordinariamente dedite, che rappresentano la perfetta sinergia tra la volontà politica dell’Amministrazione e lo spirito della Polizia Locale, che lavora quotidianamente per assicurare a tutta la cittadinanza sicurezza e serenità”.

Il sindaco Riccardo Tomatis, nel consegnare le pergamene, fa riferimento alla cessazione della convenzione: “La separazione è sempre un momento delicato e ci mette nella condizione di dover dimostrare, come abbiamo sempre fatto, d’altra parte, di essere ‘forti’, e sono orgoglioso perché lo stiamo facendo molto bene”.

E poi prosegue rivolgendosi ai vigili del comando ingauno: “Voi siete l’orgoglio di questa Amministrazione: c’è stata una crescita che si concretizza tutti i giorni con interventi più o meno pericolosi, più o meno pubblicizzati. Colgo l’opportunità anche per ringraziarvi, non avendo potuto farlo prima, per la collaborazione dimostrata nel corso degli eventi dedicati alla proiezione della semifinale e finale dei campionati europei di calcio. Siamo stati gli unici, insieme a Genova, ad assumerci questo rischio e, a differenza loro, siamo andati benissimo: c’è stato un ottimo presidio dell’area, un controllo puntuale e preciso, un’organizzazione impeccabile. Per ciò che fate ogni giorno e anche per quanto fatto nel corso di questi eventi, siete ancora più amati dai cittadini”.

“Ognuno di voi è importante per la sicurezza pubblica. Grazie a tutti”, conclude il sindaco Tomatis.