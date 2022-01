Intervento del 118 nella mattinata odierna a Savona, in via Osvaldo Gnocchi Viani, dove un'auto ha colpito una persona che stava transitando in prossimità delle strisce pedonali a bordo del suo monopattino.

Secondo quanto riferito, la caduta non avrebbe causato al giovane a bordo del mezzo a due ruote gravi ferite. L'uomo è stato così trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.