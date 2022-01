Covid, il consiglio dei ministri conferma l'obbligo vaccinale per gli over 50, green pass per i servizi alla persona

Il consiglio dei ministri ha confermato le indicazioni della cabina di regia che prevedono l'obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 giugno , oltre al super green pass sul posto di lavoro per chi ha compiuto 50 anni.



Il consiglio dei ministri ha varato anche l'obbligo di green pass base, quindi quello da tampone, per i "servizi alla persona": negozi, banche, centri commerciali, centri estetici e parrucchieri. Nel pomeriggio, per quanto riguarda questa voce si era parlato di super green pass.



Il provvedimento è stato votato all'unanimità nonostante le minacce di strappi della Lega che fino all'ultimo ha provato a evitare l'obbligo vaccinale per gli over 50.