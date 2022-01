Efficienza energetica, Vaccarezza: "Un altro milione di euro per le imprese liguri"

"Sono stati destinati ulteriori 1,2 milioni di euro per il bando Por Fesr a sostegno delle imprese liguri che investono in efficienza energetica: in totale, una dotazione di 14,4 milioni di euro per soddisfare l'alto numero di domande pervenute". Cosi commenta in una nota Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo" in Regione Liguria.

"La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese per favorire interventi di riduzione dei consumi energetici sugli impianti e sulle strutture produttive".

"L'efficientamento energetico, oltre al miglioramento dell' l'efficienza di edifici sia pubblici che privati, genera indubbio beneficio in termini di immagine legata allo sviluppo sostenibile, oltre ad essere una concreta possibilità di sviluppo economico legata agli specialisti del settore".

"Il lavoro della Regione prosegue quindi con le politiche di sostegno e sviluppo legate al tema, l'obiettivo di rendere la Liguria sempre più energeticamente efficiente" conclude Vaccarezza.