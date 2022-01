Obbligo vaccinale per gli over 60 e smart working per i dipendenti pubblici, ecco le misure che potrebbe applicare il governo

Obbligo vaccinale per gli over 60. È questa la misura che potrebbe varare oggi il governo Draghi per fronteggiare l’aumento dei contagi dovuti alla circolazione della variante Omicron. L’ipotesi dell’obbligo vaccinale per i circa 1,5 milioni di italiani sopra i 60 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose andrebbe a sostituire un’altra misura molto dibattuta nelle ultime settimane, ovvero l’applicazione del super green pass, il certificato verde ottenuto con vaccino o guarigione dal covid, per tutte le categorie di lavoratori. Su questo il governo ha fatto un passo indietro vista l’opposizione interna di Lega e Movimento 5 Stelle, ma anche sull’obbligo vaccinale per gli over 60 ci sono resistenze nella maggioranza, soprattutto da parte di Forza Italia.