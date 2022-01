Savona, 976 i bimbi nati al San Paolo nel 2021. Volpi (Asl 2): "Numero buono considerando l'accorpamento"

976 bambini. Questo il numero dei nuovi nati nel 2021 nell'ospedale di Savona, un buon trend considerando che nel 2020 si erano attestati sui 1179 ma era compreso il Santa Corona di Pietra Ligure il cui punto nascite è stato chiuso il 9 novembre di più di un anno fa ed accorpato al nosocomio del comune capoluogo.

"Nascite che sono in linea con la denatalità nazionale e con l'accorpamento, un numero comunque buono che ci si poteva aspettare. Da alcune discussioni con i colleghi in Liguria non abbiamo notato un tasso di fughe verso Imperia, non abbiamo dati precisi verso Genova ma è abbastanza fisiologico" ha spiegato il direttore della struttura complessa Ginecologia ed Ostetricia dell'Asl 2 Eugenio Oreste Volpi.

Permane comunque un problema di carenza di ginecologi, per i quali l'Asl 2 aveva indetto un bando per 6 assunzioni a tempo determinato e di pediatri, per i quali l'azienda sanitaria dopo un concorso ne assumerà 11.

"Siamo appena sufficienti per tirare avanti a Savona, siamo al minimo e l'insieme delle diverse problematiche ci rende la vita difficoltosa - continua Volpi - È più un problema organizzativo, non è facile pensare di organizzare un'area anche solo in un periodo ridotto come 6 mesi".

Sul tema è intervenuto anche il primario della struttura complessa Pediatria e Neonatologia dell'ospedale San Paolo Alberto Gaiero: "Naturalmente il nostro organico è sempre un po' fluido e con il concorso stiamo cercando di colmare le carenze, la nostra volontà sarebbe quella di riuscire a fare meno del tutto o in parte delle cooperative - dice Gaiero - vogliamo avere il nostro organico che copre h24 i presidi ed ovvio che dovremo valutare per i prossimi 2-3 mesi perché ci sono state e ci saranno alcune uscite".

"È ovvio che noi abbiamo dovuto ridisegnare la nostra attività perché ci sono stati due aspetti: uno legato all'accorpamento con l'area neonatologica che è quindi cresciuta su Savona ed è aumentata l'attività medica-infermieristica. Abbiamo dovuto effettuare tutti i percorsi anche relativi anche alle situazioni delle mamme contagiate dal Covid - ha proseguito il dottore - Abbiamo sicuramente incrementato la nostra attività, implementato le nostre potenzialità tramite corsi di ecografia digitali tra tutti i medici di pediatra, due corsi di rianimazione neonatale e abbiamo prodotto molte procedure in ambito neonatologico".

"La forte diminuzione delle nascite rappresenta oggi uno degli aspetti più preoccupanti della nostra società".

Queste le parole che ha utilizzato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno agli italiani. Un tema nazionale che si ripercuote anche nel savonese ma con numeri che fanno sperare.

"Il discorso della natalità è molto critico dal punto di vista nazionale e il calo demografico è un problema enorme con il quale ci stiamo confrontando e ci confronteremo pesantemente nel futuro. Una società infatti con un'età media alta ha un costo e una problematica maggiore - continua Gaiero -. Bisogna andare nell'ottica di favorire la famiglia, di chi fa i figli, ci sono parecchi problemi e le motivazioni sono numerose. Vedremo i dati liguri ma temo che non siano molto incoraggianti in tutta la regione, da Savona comunque arrivano buoni segnali".