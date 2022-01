Trattati i primi pazienti con la pillola anticovid, Bassetti: "Eviterà il ricovero in ospedale"

E' iniziata oggi la somministrazione del 'Molnupiravir', la cosiddetta pillola anticovid che da ieri è arrivata in Liguria per essere somministrata ai pazienti affetti da Sars-Cov-2 .

"Oggi abbiamo trattato i primi pazienti con il molnupiravir. - ha commentato il direttore della clinica malattie infettive del San Martino Matteo Bassetti - Si tratta di 21 anziani residenti in due Case di riposo genovesi. Grazie a questo farmaco si eviterà l’evoluzione dell’infezione verso forme gravi e quindi verso il ricovero in ospedale. Una cura in più contro il Covid da fare direttamente a casa. Grazie al super 'Dream team' che incessantemente da 2 anni lavora per curare il Covid e non solo".