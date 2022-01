Stella, ex sindaco estromessa dal gruppo Facebook da lei creato: interviene la polizia postale

Un gruppo Facebook creato dall'ex sindaco di Stella che porta a far intervenire la polizia postale.

Marina Lombardi, prima cittadina dal 2011 al 2021, aveva creato anni fa "Comune di Stella" per informare i cittadini con comunicazioni non istituzionali e alla fine del suo mandato aveva deciso di cambiare il nome in "Non solo 'mugugni' di Stella", ma a un certo punto a sua insaputa ne è stata estromessa.

"Avrete notato ultimamente la mia assenza dal gruppo ma è accaduto qualcosa di veramente strano - ha detto Marina Lombardi sul gruppo - in data 18 novembre qualcuno è riuscito a manomettere le impostazioni del gruppo cambiando amministratore ed escludermi anche come membro ma grazie all'intervento della polizia postale e alla buona fede e alla disponibilità di colui che, suo malgrado, si è trovato amministratore, sono riuscita a ripristinare (intendo anche nelle impostazioni originali) il gruppo che ho creato anni or sono. Grazie pertanto a Daniele e alle forze dell'ordine che stanno lavorando per approfondire la vicenda".

Un piccolo "caso" che ha visto creare una particolare discussione nel comune dell'entroterra ma che sembra rientrato nella normalità.