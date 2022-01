Bando sostegno: ad Alassio in arrivo aiuti per 196 nuclei famigliari

Aperto il 15 novembre dello scorso anno il bando si è chiuso il 29 dicembre. Nei primi giorni dell'anno le assistenti sociali del Comune di Alassio hanno visionato le domande pervenute, verificato la documentazione e predisposto infine la determina per l'assegnazione dei contributi famigliari.

"Sono state presentate 197 domande da parte di nuclei familiari, di cui una, in fase di istruttoria, non rientrava nei requisiti di accesso previsti e pertanto è stata esclusa - riassume Franca Giannotta, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio - Pertanto sono 196 i cittadini le cui domande hanno trovato accoglimento e a cui si sono assegnati contributi straordinari nell’importo massimo di €1000,00 e minimo di € 600,00, fermo restando i casi particolari di ricevute di bollette fornite al servizio in importo inferiore ai massimali previsti, cui pertanto sono assegnati contributi di pari importo".