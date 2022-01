Borghetto S. Spirito, due nuove Carte di Qualità dei Servizi: riguarderanno l'Asilo Nido e l'Ufficio Tributi Comunali

Le Carte di Qualità dei Servizi sono uno strumento imprescindibile, oltreché obbligatorio in alcuni contesti, per regolamentare in maniera chiara e certa i rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini.

Se da una parte forniscono strumenti di salvaguardia per gli utenti che hanno diritto di ricevere servizi con un determinato standard qualitativo e spesso si trovano disarmati davanti al muro della burocrazia dall’altro tutelano le pubbliche amministrazioni che alcune volte sono vittime di lamentele faziose e prive di fondamento volte a screditare l’amministrazione di turno per interessi di bottega.

"Il Comune di Borghetto- dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - ha sempre avuto una particolare sensibilità sull’argomento ed è per questo che nel corso del 2021 abbiamo voluto adottare, tramite delibere di Giunta, due nuove Carte di Qualità dei Servizi in due settori in cui i rapporti con l’utenza meritano un’attenzione ancora maggiore. Infatti abbiamo adottato la Carta dei Servizi forniti dall’Asilo Nido e la Carta dei Servizi dell’Ufficio Tributi Comunali che si vanno a sommare a quella per i Servizi Cimiteriali. In passato, quando il servizio veniva svolto direttamente dal Comune, erano state adottate anche la Carta dei Servizi dell’acquedotto e della raccolta RSU".

Entrambe le carte hanno avuto il benestare dell’Assoutenti che si è posta anche come parte attiva proponendo emendamenti e migliorie.

"Ringrazio i responsabili dell’Ufficio Tributi e dell’area Servizi al Cittadino che, nonostante i carichi di lavoro e le difficoltà legate alla pandemia si sono dedicate alla redazione di questi importanti documenti. La sottovalutazione del tema della comunicazione all’utenza non è accettabile per un’amministrazione come la nostra che si vuol porre a disposizione e non in contrapposizione ai cittadini. Per questo motivo mi farò personalmente carico di promuovere l’adozione di questi strumenti di garanzia presso i gestori presenti e futuri dei servizi primari, come quello idrico e della raccolta dei rifiuti, a livello provinciale" conclude il sindaco Canepa.