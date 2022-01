Intossicazione da monossido di carbonio a Sassello, padre e figlio ricoverati

Intossicazione da monossido di carbonio ieri, 5 gennaio, a Sassello, per due persone. L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa, richiamati dal forte odore, intorno alle 22.40 e subito la macchina dei soccorsi si è attivata.

Le due vittime, non residenti nella cittadina, sono due uomini, padre e figlio, rispettivamente di 80 e 55 anni. Il 55enne, che ha avuto uno svenimento, si trova attualmente in camera iperbarica presso l'ospedale San Martino di Genova, mentre l’anziano è ricoverato al San Paolo di Savona.

Secondo quanto riferito, le cause sono ancora in via di accertamento, ma si ipotizza che il malfunzionamento di una stufa a metano potrebbe essere responsabile della formazione di monossido di carbonio all’interno dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Sassello e i vigili del fuoco del distaccamento di Varazze.