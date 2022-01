Finalborgo, la musica incanta San Biagio col piano del maestro Luppi Musso e dei suoi allievi

Un crescendo di melodie e d'energia capace di catturare l'attenzione dei presenti ma anche dei tanti visitatori occasionali della basilica di San Biagio.

Così il pianoforte a coda del maestro Alberto Luppi Musso e dei suoi allievi Lucrezia Ferrara, Fabio Revello e Miriam Rebaudo è stato protagonista di un pomeriggio della vigilia dell'Epifania in musica nella mistica atmosfera della chiesa di Finalborgo, resa magica e coinvolgente dalle note di alcune composizioni proprie dei "luppini finalesi" e del proprio insegnante, oltre che di Hendel.

Pezzo forte del pomeriggio l'esecuzione da parte di Luppi Musso, dopo il "Concerto Semplice" di un estratto delle musiche messe a punto dall'artista per il musical da lui stesso ideato e in fase di affinamento insieme a musicisti a livello internazionale come Fabrizio Palermo, Luigi Schiavone, Stefania Schiavone, Marco Orsi e coi testi del performer Paolo Barillari, dedicato a San Francesco.

A presentare l'intero pomeriggio è stata l'ex allieva di Luppi Musso, Ilaria Rebaudo, laureanda in Scienze della Formazione e co ideatrice del centro giovani presentato proprio nell'occasione "Per Crescere Insieme": vivere esperienze di ogni tipo, non solo scolastiche, ampliando le proprie capacità personali e imparando ad appropriarsene di nuove sarà la stella polare con cui verrà guidato dalla stessa Ilaria insieme al maestro.