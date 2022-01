Al Molo 8.44 più di un mese di saldi per una speciale shopping experience

Sfrutta una rilassante shopping experience per avere sempre outfit alla moda estremamente convenienti.

Da mercoledì 5 gennaio sono partiti gli speciali saldi dove il Molo 8.44 coccola i suoi clienti dando il via a più di un mese di offerte sensazionali che variano dal 30 al 50%.

Tutti i punti vendita dello shopping center più grande della regione Liguria, il solo dove l’esperienza delle compere ricercate e di importante caratura si unisce a momenti conviviali e d’intrattenimento, propongono fino a venerdì 18 febbraio svendite da capogiro.

Prezzi ribassati su articoli di ogni genere, a cominciare da quelli del settore sportivo, abbigliamento e calzature per uomo, donna e bambini disponibili presso: Conbipel, Conte Factory Outlet, Fiorella Rubino, Den Store, H&M, Guess, Motivi, Please, Jack and Jones, Takko Fashion, Terranova.

Molo 8.44 Via Montegrappa, 1,17047 Vado Ligure SV

Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 09.00 alle 20.00