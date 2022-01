Dego, nonna "Pinotta" Rognone compie 100 anni (FOTO)

Dego in festa per i 100 anni di Giuseppina Rognone, conosciuta da tutti come "Pinotta". Oggi circondata dai suoi cari ha festeggiato nella sua abitazione questo importante traguardo.

Il sindaco Franco Siri e il parroco don Taddeo hanno portato gli auguri dell'intera comunità deghese.

Per moltissimi anni titolare con i figli della panetteria Dallera, ancora oggi attività di famiglia, nonna "Pinotta" rappresenta un punto di riferimento per tanti concittadini.

