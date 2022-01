Finale, 7mila tonnellate di massi per rafforzare il porto: a fine mese il cantiere (FOTO)

Conclusisi nei mesi scorsi i lavori alla diga foranea con la posa di circa 30mila tonnellate di massi in granito ed effettuato un dragaggio in ingresso (leggi QUI), al porto di Capo San Donato è tempo di ulteriori opere per una sempre maggiore messa in sicurezza dell'infrastruttura.

Dopo questi primi 2 milioni di euro, tra fine gennaio e inizio febbraio prenderà il via il cantiere da 745mila euro (anche in questo caso stanziati dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile) con la creazione di un cosiddetto "pennello" in testa alla massicciata del molo di sopraflutto, ovvero un molo di circa 20 metri con 7mila tonnellate di scogli che chiuderà di fatto l’ingresso del porto ai venti e alle mareggiate da Scirocco e da Libeccio rafforzando così il molo di sopraflutto.

"Si tratta di una delle opere più attese dalla nostra Amministrazione e dalla cittadinanza - ha commentato sul proprio canale social il sindaco Frascherelli - ritardata per anni dagli assurdi meccanismi della burocrazia. Il sopraflutto sarà decisivo per ridurre l’annoso problema della risacca, vera minaccia di questi ultimi anni alle imbarcazioni degli utenti e non solo".