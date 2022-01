Accampamento sotto le stelle ad Albenga nel letto del Centa

Un bivacco sul greto del fiume Centa ad Albenga. Non è la prima volta e probabilmente neanche l’ultima, visto che periodicamente accade di vedere accampamenti abusivi in zone particolarmente pericolose, come quello in foto, che ha attirato l’attenzione di alcuni passanti nella zona antistante il centro commerciale Le Serre e una delle direttrici di traffico più frequentate.